Год назад не стало известного музыканта — пианиста, аранжировщика и импровизатора Абдуллы Абдуллаева. Абик, как называли его в музыкальных кругах близкие, без сомнения оставил глубокий след в истории отечественной музыкальной эстрады. В памяти коллег-музыкантов, друзей и родных А.Абдуллаева навсегда останутся ярчайшие воспоминания о его разностороннем таланте, открытой душе, а также искрометном чувстве юмора.

Музыка в семье Абдуллаева окружала его с детства. Отец – Гамид Абдуллаев, будучи врачом, героем Отечественной войны, играл на национальном инструменте таре, братья играли на фортепиано.

Окончив музыкальную школу имени Бюль-Бюля по классу виолончель, Абдулла Абдуллаев продолжил свою музыкальную карьеру. В начале 80-х играл на синтезаторе в группе «Талисман», созданной при коллективе «ГАЯ».

Весомую роль в становлении музыкальной карьеры Абдуллаева сыграло время, когда он был в группе популярного советского азербайджанского автора и исполнителя эстрадных песен, актёра, заслуженного артиста Азербайджанской ССР Сархана Сархана.

Вспоминая работу с Абдуллой Абдуллаевым, он рассказал журналистам об их первой встрече:

«В начале 80-ых я искал музыканта для своей группы, который будет играть на синтезаторе. Абик сразу же отличился своим сладким исполнением. Он был очень коммуникабельным и общительным. Спустя некоторое время он стал музыкальным руководителем группы».

По словам Сархана Рашидовича, аранжировка на популярную в 1987 году песню «Играю черными» была создана А.Абдуллаевым. Сархан был автором композиции, поэтому направлял музыканта, а Абдуллаев создавал аранжировки.

«С ним связаны не только воспоминания о музыке, мы часто собирались с друзьями: я был хорошо знаком с его отцом Гамидом Абдуловичем и мамой Севиль ханум, а также с супругой Леночкой. Я всегда старался быть для него наставником и помогал в вопросах, связанных с выбором музыкального инструмента. Очень жаль, что его с нами больше нет, мы все скучаем по Абику», — сказал артист.

Создатель ансамбля «Караван» Микаил Векилов вспомнил о роли Абдуллаева в деятельности их легендарной группы:

«В 1986 году моей супруге Севиндж Керимовой пришла идея создать группу «КАРВАН». Но, к сожалению, из-за отсутствия бюджета у нас не было возможности давать живые концерты. Но первый «КАРВАН» оставил свой след в истории музыкальным фильмом, сценаристом и режиссером- постановщиком которого выступила моя супруга.

Премьера состоялась на центральном телевидении в ОСТАНКИНО, в прайм-тайм сразу после программы ВРЕМЯ. Фильм имел огромный успех!».

Когда Векилов и Керимова создавали группу, они решили пригласить Абдуллаева в качестве аранжировщика и клавишника:

«Это были замечательные дни, когда мы работали вместе, всегда сидели у него дома или у его племянницы Динары, придумывали аранжировки. Он был очень теплым, отзывчивым, солнечным человеком с большой душой. При этом, он еще был великолепным музыкантом, с нестандартным и интересным подходом к работе. Репертуар и песни, написанные мной для фильма «Караван в дорогу вышел», не были бы такими без его талантливых аранжировок. Спасибо ему за то, что он был в нашей жизни и, жаль, что его нет с нами», — отметил Векилов.

Бас-гитарист Борис Ибрагимов рассказал, что познакомился с А.Абдуллаевым во время работы в группе Сархана Сархана:

«Мы сразу с ним подружились. Он был очень общительным и веселым человеком. Говорят, если хочешь узнать человека, выйди с ним в дорогу. Мы с ним прошли много дорог! На гастролях и после, когда работали в Москве. Остроумный, веселый, легкий – он всегда любил, когда рядом были друзья.

И в тоже время он был достаточно глубокий музыкант, и как мне кажется – недооцененный. Он меня впечатлил своим знанием гармонии, как он ее чувствовал. Я многому у него научился в этой области. Я рад что мы с ним встретились и какую-то часть жизни провели вместе. Жаль, что пришлось расстаться».

Певец, саунд-продюсер, аранжировщик и звукорежиссер Эмиль Алиев, признался, что Абдуллаев очень сильно повлиял на него. Познакомились они в 1992 году в Москве: «У него дома я увидел инструмент, он мне дал послушать, и я просто обалдел! Абик оказал на меня достаточно большое влияние как на аранжировщика. Впоследствии некоторые приемы я позаимствовал у него. Он имел интересный подход к реализации скрипичной партии в аранжировке, хорошо знал эти инструменты, потому что имел соответствующее образование. Я неоднократно слышал его работы в исполнении тех или иных исполнителей и мне очень нравился его почерк. Аранжировки были узнаваемы!

Как человека могу охарактеризовать только с положительной стороны: общительный, внимательный, заботливый в своем понимании человек. Он мог сопереживать, посочувствовать и поддержать. Знаете, такие люди притягивают – создавая круг людей, которые также способны на подобные чувства. За несколько дней до его кончины мы с ним договорились о встрече. У нас были планы по музыке, но, к сожалению… Меня шокировала новость об его уходе. Нам очень не хватает Абика. Теперь он остался только на видеозаписях!».

Экс-солист эстрадно-симфонического оркестра «ГАЯ» Аббас Ахмед дружил с Абдуллаевым более 30 лет. Артисты познакомились на гастролях в Гяндже:

«Помню, мне нужна была песня и он буквально за 15 минут записал минусовку композиции, которую я впоследствии исполнил! Таким образом, наша дружба растянулась на 31 год. Судьба еще раз свела нас в ансамбле «ГАЯ», где Абик работал с Эльдаром Гулизаде, который сейчас в Швеции. Они вдвоем делали прекрасные аранжировки для меня. Первый диск я выпустил благодаря Абику и Эльдару. Он был очень хорошим другом, супер музыкантом, который слышал оркестр. Он сделал для меня много профессиональных аранжировок на высочайшем уровне. Мы часто встречались, с ним всегда было очень весело! Жаль, что он рано ушел!»

Племянница музыканта Самира Нагиева, отметила, что очень гордится своим дядей: «Он был замечательным человеком с большим сердцем. Он всегда поддерживал и вдохновлял своих близких, делясь с окружающими своим позитивным настроем. При имени Абик перед глазами возникает облик профессионального музыканта, талантливого аранжировщика и прекрасного человека!».

Другая племянница музыканта — Динара Талыбзаде помнит дядю, как отца и наставника:

«Веселый, добрый, любящий – он был для меня отцом, которого я любила и всегда буду любить. Дни, которые мы проводили с дядей, были наполнены радостью и счастьем. Он обычно мало говорил о своих проблемах, но всегда был готов выслушать других, поддержав советом. Этот яркий человек, притягивал к себе людей, как магнит».

Талыбзаде подчеркнула, что он был счастливым человеком – любимое дело, поддержка любящей женой, чудесный сын и прекрасные внуки.