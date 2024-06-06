На севере Франции начались памятные мероприятия в 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, в результате которой в западной Европе вновь был открыт сухопутный фронт против нацистской Германии.

Торжества начались в Вер-сюр-Мер, где находится мемориал в память о погибших в Нормандии британских военнослужащих. На церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и король Великобритании Карл III с королевой Камиллой. В своём выступлении король призвал помнить уроки истории и «противостоять тирании».

В течение дня пройдёт ещё несколько памятных мероприятий — в местах, где расположены мемориалы канадских и американских военных. Ожидается, что в них примет участие и президент США Джо Байден, который прибыл во Францию накануне, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Украины Владимир Зеленский. Российские представители в конце концов приглашены не были, власти Франции заявили, что из-за агрессии против Украины не могут их пригласить.

В центре внимания памятных мероприятий в 80-ю годовщину «Дня Д» — ветераны Второй мировой войны. В Нормандию приехали около 200 участников войны, главным образом из Британии и США. Многим из них уже более 100 лет. Лидеры стран, участвующие в мероприятиях, тепло их приветствуют. (svoboda.org)