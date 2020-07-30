«Принцип «бей своих, чтобы чужие боялись» был и остается основополагающим в политике России»

О ситуации с вагнеровцами в Минске, о том насколько в Кремле желают дестабилизировать ситуацию в Беларуси, стоит ли ожидать дистанцирование Александра Лукашенко от Москвы, рассказал в интервью # глава Института мировой политики, украинский политолог Евгений Магда.

— Как вы оцениваете информацию о вагнеровцах в Минске? Они там были для транзита в Ливию?

— Информация реальная, они засветились, среди прочего, в украинской базе «Миротворец». По словам белорусских властей, 14 из 32-х задержанных, воевали в рядах боевиков на Донбассе. Думаю, что это не первый случай пребывания российских боевиков на территории Беларуси. ЧВК «Вагнер» отличается наличием за ней негативного следа в мировых медиа, связанного с совершенными вагнеровцами военными преступлениями. Следует понимать, что в Беларуси Россию, в отличие от Украины, большинство граждан страны врагом не считают, даже наоборот – верят в миф о белорусско-российской группе. Не исключаю, что Лукашенко разыграл домашнюю заготовку. По крайней мере, за 10 дней до президентских выборов такой информационный всплеск не останется незамеченным.

— Можно ли на сегодня утверждать, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в Беларуси? Насколько это выгодно Кремлю?

— Полагаю, что в Кремле не оставались в стороне от попыток усложнить для Лукашенко процесс переизбрания и раньше, еще до задержания вагнеровцев. Путину нужен Лукашенко, который будет готов с ним договариваться. Заметьте, что российские телеграмм-каналы и медиа вчера пытались разогнать новость о том, что задержанные боевики приехали с Украины. Вообще российская медиа-позиция отличается размыванием реальности путем распространения новых, взаимоисключающих версий задержания. И поссорить Украину с Беларусью в этой ситуации вполне входит в российские интересы.

— С учетом того, что на западных границах России Беларусь является единственным союзником, зачем Кремлю портить отношения с Минском?

— Принцип «бей своих, чтобы чужие боялись» был и остается основополагающим в политике России. После изменений в Конституции, вступивших в силу 4 июля 2020 года, Россия превратилась в «оплот суверенной демократии» официально. Так что, союзник или нет – особого значения нет.

— Можно ли ожидать, что Александр Лукашенко будет дистанцироваться от Кремля и договариваться с ЕС и США?

— Процесс сближения Лукашенко с Западом наблюдается: ЕС упростил для Беларуси визовый режим, США возвращают в Минск своего посла, которого там не было 15 лет. Думаю, что президент Беларуси «разыграет Вагнера» по своей партитуре до 9 августа – дня президентских выборов, после чего получит определенное пространство для маневра. Полагаю, что выборы он выиграет, не исключено, что в первом туре.