Принц Уильям чувствует себя преданным из-за публикации мемуаров его брата, герцога Сассекского Гарри, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источник в окружении наследного принца.

«Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит и не может поверить, что Гарри мог сделать это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — сообщил неназванный друг Уильяма.

Отмечается, что сильнее всего Уильяма задели нападки на него и его супругу, Кейт Миддлтон.

Ранее принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», что они с братом «умоляли» своего отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз.

Фрагменты из мемуаров принца Гарри «Запасной» были опубликованы в британских СМИ после того, как журналисты The Sun обнаружили экземпляр книги в продаже в одном из испанских магазинов. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали откровения принца Гарри из его книги мемуаров. (gazeta.ru)