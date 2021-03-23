Принц Гарри устроился на работу

Принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — сказал принц.

Ожидается, что о его назначении официально объявят 24 марта.

«Это значимая и серьезная должность», — отметил гениальный директор компании BetterUp Алекси Робишо.

По словам гендиректора, герцог Сассекский будет участвовать в различных процессах компании, включая благотворительную деятельность, разработку стратегий развития, а также публичного освещения тем, связанных с психическим здоровьем. Принца Гарри освободили от составления отчетов, а также управления персоналом.

Ранее в интервью Опре Уинфри принц Гарри рассказал, что его «отрезали» от королевских дотаций в начале 2020-го года, еще до публичного ухода из королевской семьи. Чтобы обеспечить себе привычный образ жизни, дом в Санта-Барбаре и круглосуточную охрану, Гарри и Меган начали зарабатывать на своем имени и личном бренде. (gazeta.ru)