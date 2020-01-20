Принц Гарри заявил, что не ожидал таких последствий своего решения

Британский принц Гарри заявил в воскресенье на благотворительном мероприятии в Лондоне, что испытывает глубокую печаль по поводу того, что его совместное решение с супругой, американской актрисой Меган Маркл, стать независимыми от королевской семьи привело к таким последствиям.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным», — сказал принц Гарри, выступление которого показывал телеканал Sky News.

«Мы [с Меган Маркл] делаем все, что можем, чтобы высоко нести знамя и с гордостью исполнять наши обязанности перед этой страной. Как только мы с Меган поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом», — сказал внук королевы Елизаветы II, впервые комментируя свое совместное с Меган Маркл решение.

8 января принц Гарри, который занимал шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Они решили обеспечить себе финансовую независимость и начать жить на два дома — в Великобритании или в Канаде.

18 января Букингемский дворец сообщил, что супруги теперь не смогут официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, а также исполнять любые другие церемониальные обязанности. Они также не смогут использовать титул Их Высочеств. Также сообщалось, что семья принца более не будет получать бюджетных средств, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских в связи с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

В течение ближайшего времени принц также должен будет отказаться от привилегий и почетных военных званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский Филип.

Говоря про то, как принималось решение, принц Гарри сказал: «Это были месяцы переговоров после стольких лет сложностей. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но в общем и целом иного выхода на самом деле не было».

Причины решения герцога и герцогини не известны до конца, и в британских СМИ, для которых сложившаяся ситуация в королевской семье стала главной темой, публикуют различные догадки по этому поводу. Многие считают, что принц и его супруга хотят получить возможность заключить выгодные коммерческие контракты. Некоторые связывают их поступок с тем, что они слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, как отмечал принц Гарри, развернули кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи.

Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери — принцессы Дианы (1961-1997). (ТАСС)