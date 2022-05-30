Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет отпразднует свой первый день рождения в Великобритании вместе с прабабушкой, королевой Елизаветой II. Об этом сообщает The Sun.

Празднование состоится 4 июня — в этот день Лилибет, названной в честь прабабушки, исполнится год — в резиденции герцогов Сассекских Фрогмор-Хаузе. По этому случаю принцесса Евгения, живущая там сейчас вместе с семьей, временно освободит помещение.

Предполагается, что Елизавета II в день рождения своей правнучки откажется от поездки на скачки в Эпсом. Сейчас королева находится в своей резиденции Балморал в Шотландии, а в середине недели вернется в Лондон, где в четверг, 2 июня, пройдет празднование Платинового юбилея — 70-летия ее царствования.

Принц Гарри с семьей прибудет на торжества на этой неделе и проведет в Великобритании четыре дня. (Газета.Ру)