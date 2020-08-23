Примета режима Пашиняна – перманентное внутриполитическое напряжение

В Армении и на оккупированных территориях последние дни происходят события, за которыми виден новый этап обострения борьбы за власть, попыток поколебать и, в конечном итоге, свалить правительство Пашиняна.

На днях был зафиксирован показательный скандал: подконтрольный Николу Араик Арутюнян — «президент НКР» отказался принимать в Ханкенди оппозиционера Артура Ванецяна, который еще полгода назад возглавлял Службу нацбезопасности в команде Пашиняна, а теперь является лидером новой партии «Родина».

Пресс-секретарь «президента» сказал прямо, что причина отказа Ванецяну в переговорах состоит в том, что Арутюнян считает неприемлемыми для себя встречи с любыми политическими силами, ставящими под сомнение политику властей Армении.

Заявление Арутюняна говорит об углублении противоречий и активизации борьбы между командой Пашиняна и карабахским кланом во главе с бывшими руководителями Армении Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, поскольку именно они и их представители на данный момент являются основной политической силой, «ставящей под сомнение политику властей во главе с Пашиняном», а не Ванецян. Скорее всего, случай с Ванецяном был использован лишь как повод, чтобы сообщить карабахскому клану, что сегодня на оккупированных территориях Азербайджана ситуацию контролирует именно Пашинян, а не Саргсян и Кочарян, заключает российское издание «Вестник Кавказа». В этой связи в новом свете предстает и состоявшаяся на днях пресс-конференция Сержа Саргсяна, которую тот использовал для разноса и критики действий нынешнего премьер-министра.

Прежние и действующие власти Армении, похоже, начинают новый сезон внутренней политической войны.

Интересен и другой момент – Пашинян, очевидно, хочет наладить свой контроль над военными связями с Россией. На уходящей неделе он реабилитировал, восстановил в звании и взял в главные советники ранее снятого с должности Кочаряном генерала Вагаршака Арутюняна, которого считают пророссийским деятелем.

То, что у Вагаршака Арутюняна очень напряженные отношения с предыдущими властями, лишь на руку Пашиняну. Этот военный занимал пост министра обороны Армении в 1999-2000 годах. Он известен своей давней враждой со вторым президентом Робертом Кочаряном. Дело в том, что 27 октября 1999 года, в день террористического нападения на парламент Армении, в результате которого были убиты 9 человек, в том числе премьер Вазген Саркисян и спикер Карен Демирчян, Арутюнян приказал армии перекрыть дорогу в Ереван.

Это решение не было обсуждено с президентом Кочаряном, который назвал такой поступок недопустимым. В 2002 году Кочарян лишил Арутюняна звания генерал-лейтенанта. В 2019-ом президент Армен Саркисян подписал указ о восстановлении Арутюняна в воинском звании. А 18 августа 2020 он был назначен главным советником Пашиняна.

Есть мнение, что это назначение будет способствовать улучшению армяно-российских отношений. Как заявил СМИ бывший командующий пограничными войсками Армении Левон Степанян, у Арутюняна тесные связи с Россией. По его словам, многие связывают это назначение с именем бывшего президента Кочаряна. И если это так, то советник будет верным союзником Пашиняна.

В армянском экспертном сообществе полагают, что Арутюнян будет координировать работу силовых структур. И миссия его состоит в том, чтобы уравновесить фактическое отсутствие секретаря Совбеза Армена Григоряна.

К тому же, учитывая прежнее место работы Григоряна (международная организация Transparency International), он не может пользоваться доверием силовых ведомств России.

Таким образом, Пашинян хочет устранить сложившийся «дисбаланс», пробел в работе с силовиками России.

По всей видимости, это делается для того, чтобы отсечь один из козырей в руках пророссийских оппозиционных сил.

Кстати, согласно одной из внутриармянских версий, сейчас формируется уже три антипашиняновских оппозиционных центра. Об этом заявил на днях ереванский политтехнолог Виген Акопян. По его словам, предстоит «горячая осень», когда эпидемиологическая и социально-экономическая ситуация будут создавать фон для действий оппозиции.

Первый полюс – это партия Артура Ванецяна «Родина» вместе с «Дашнакцутюн» и «Процветающей Арменией». Они пока действуют отдельно, но вместе у них больше ресурсов и возможностей.

Второй полюс – Роберт Кочарян. Он представил заявку на активную политическую деятельность в своем последнем интервью. Экс-президент выразил готовность сотрудничать с другими силами. Пока непонятно, в каком виде будет формироваться этот полюс.

Третий полюс – Республиканская партия во главе с Сержем Саргсяном, который, как уже отмечалось, выступил с большой пресс-конференцией.

Все эти центры активно работают, и в обозримом будущем их может объединить общая цель – совместная борьба против действующей власти.

Ведь, по сути, всем им нужно одно — уход действующего правительства и внеочередные выборы.

Одним словом, уже два с лишним года Никол Пашинян находится у власти, а внутриполитическая ситуация в Армении в стабильное русло никак не войдет.