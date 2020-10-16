Прибывшие воевать на стороне Армении наемники отказались вступать в бой

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства среди военнослужащих и резервистов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу.

Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

| 2020-10-16T10:06:29+04:00 16 октября 2020, 10:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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