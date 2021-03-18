При взаимных визитах граждан Азербайджана и Турции срок действия документов должен быть не менее 30 дней

«С 1 апреля граждане Азербайджана и Турции также могут совершать взаимные визиты по биометрическим удостоверениям личности и оставаться в стране в течение 90 дней. При этом во время пересечения границы удостоверение личности или общегражданский паспорт (загранпаспорт), должны иметь срок действия не менее 30 дней с даты въезда на территорию страны».

Как передает АПА, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

По его словам, использование общегражданских паспортов для въезда на территорию обеих стран из третьих (других) стран и на территорию третьих (других) стран с территории Азербайджана или Турции является обязательным.