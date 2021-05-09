При стрельбе в отеле в Аризоне погиб один человек

Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона), сообщает местный телеканал FOX 10 Phoenix со ссылкой на полицию.
По данным полиции, стрельба произошла в отеле Hyatt Regency. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Всем пострадавшим от 18 до 22 лет, их ранения, как считается, не представляют опасность для жизни.
«В соответствии с полученной информацией, мы считаем, что это отдельный случай — стрельба между двумя группами лиц в отеле. Местным жителям ничего не угрожает», — приводит канал заявление полиции.
Всех пострадавших доставили в разные больницы, личность погибшего не разглашается.