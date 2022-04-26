Российско-украинской войне 2 месяца. Это знаменательная дата, в плане того, что является рубежом для переосмысливания происходящих процессов. Наконец, на второй месяц войны Россия официально озвучила цели и задачи своей военной кампании.

Это уже плюс, так как именно по ним можно будет судить о результатах военной кампании, ибо итог войны, уже сейчас можно сказать, не будет однозначным. Однако, если опираться на риторику МИД России сегодня и заявления президента России до войны, то очевидно, что аппетиты российского руководства умерились, насытившись жестким отпором и западными санкциями.

Поняв, что взять многомиллионный город Киев будет не так просто, и пережив горький мариупольский опыт, российская армия вышла из северной Украины и теперь мечтает, наконец, двинуться из Чернобаевки в сторону Николаева и Одессы, и таким образом, взять все побережье, что можно будет считать военным успехом. Но осилит ли Россия эту операцию? Вопрос риторический, так как украинская армия теперь начала получать тяжелые наступательные вооружения, которые равняют возможности войск.

«Потенциал войск Украины и России примерно одинаковый. И у тех и других есть свои сильные и слабые стороны. Вооруженные силы Украины имеют все шансы сдержать российскую армию, но все это зависит от планов и удачных исполнений тех или иных военных операций. На сегодня можно сказать точно то, что основной бой развернется за восток Украины, а именно за Луганскую и Донецкую области», — сказал # украинский политолог Илья Куса.

Однако, аналитик считает, что боевые действия не перейдут на территорию Одесской области несмотря на заявление Минобороны России, поскольку «это невозможно, пока они не взяли Николаев. А взять они его уже как 2 месяца не могут», — сказал Куса.

Если западная поддержка не остановится, а украинская армия также начнет получать тяжелые вооружения, то ВСУ могут провести широкомасштабное контрнаступление, полагает политолог.

«Украина начала получать все больше и больше вооружения после того, как на Западе убедились в мастерстве украинских офицеров и боеспособности армии», — добавил он.

Но на фоне ожесточенных боевых действий на юго-востоке Украины также продолжаются переговоры, однако, как заявляют разные источники в СМИ, «переговоры продвигаются медленно», так как Россия не идет на компромиссы.

«В ближайшее время ожидать каких-либо успехов на переговорах не получится, поскольку военные действия остаются динамичными. Еще не решен вопрос, какой будет результат второго этапа войны, говорить о предметных мирных переговорах еще очень рано. Сейчас пока идут консультации. Стороны обмениваются мнениями и предложениями по поводу возможного будущего компромисса, но все будет решаться на поле боя», — считает эксперт.

Аналитик добавил, что Россия несерьезно относится к мирным переговорам и их требования еще остаются такими же, то есть Украина должна быть нейтральным государством, а также отказаться от Крыма и признать Донбасс: «На такие условия Украина не может конечно же пойти».

Говоря о санкционной политике Запад, эксперт сказал, что российская экономика будет ослаблена в долгосрочной перспективе — это уже сейчас понятно.

«Чем дольше будут санкции, тем больнее будет для российской экономики. Однако, нужно быть реалистом, Россия имеет огромную зависимость от западных стран по многим отраслям, но для того, чтобы уничтожить всю экономику этого недостаточно. Свои энергоресурсы они смогут переориентировать на другие рынки», — подчеркнул он.

Политолог считает, что политика санкций – это очень долгий и мучительный процесс.

«Если они смогут грамотно выстроить свою экономическую политику, то смогут в каких-то отраслях заменить своим производством, а в каких-то они смогут покупать недостающее через третьи страны. При нынешнем уровне санкций Россия долго, мучительно будет слабеть, при этом ее конкуренты будут активно занимать ее позиции. К примеру, Китай будет занимать ее место на рынке вооружений. Или допустим на энергетическом рынке доля России будет уменьшаться, а доля других стран в том числе и Ирана, с которого снимают санкции, будет расти», — резюмировал он.