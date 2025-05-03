Отказ американских судов содействовать администрации президента в высылке мигрантов противоречит идеям основателей США. Такое мнение выразил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Как это возможно, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, прочь из нашей страны, туда, откуда они прибыли? Если такое происходит, то нашей стране, какой мы ее знаем, пришел конец. Американцам придется свыкнуться с совсем другой, наполненной преступлениями жизнью. Это совсем не то, что основатели имели в виду!» — написал он в социальной сети Truth Social.

После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Трамп подписал прокламацию, опирающуюся на закон о врагах-иностранцах от 1798 года, которая предписывает немедленно задерживать, заключать под стражу и высылать из США членов сформировавшейся в Венесуэле транснациональной преступной группировки Tren de Aragua.