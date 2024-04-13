Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что поддержит продолжение финансирования помощи Украине. Однако республиканец считает, что помощь должна быть не в виде «подарка», а в формате займа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном во Флориде.

По словам Трампа, среди республиканцев, которые и блокируют выделение Украине помощи, обсуждают этот вопрос. Как отметил кандидат в президенты США, «мы думаем о том, чтобы сделать это в форме займа, а не просто подарка».

«Мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы посмотрим на это», — сказал он.

Трамп заявил, что Европа должна активизироваться и дать больше денег, поскольку война России против Украины больше влияет на нее, чем на США.

«Европа должна дать свои деньги на помощь для Украины, потому что на них это больше влияет», — сказал он.

Отметим, что Сенат Соединенных Штатов Америки сегодня поддержал пакет, который предусматривает новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

За выделение пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов проголосовали 70 демократов и республиканцев (минимум надо было 50 голосов), что стало рекордом по количеству голосов за всю историю рассмотрения этого закона. Против выступили 29 сенаторов, из них большинство республиканцы.

Согласно процедуре, теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, Палатой представителей, для этого хватит просто большинства голосов от присутствующих в зале конгрессменов.