При нападении боевиков в Идлибе ранены двенадцать сирийских военных

Около 200 боевиков атаковали позиции вооруженных сил Сирии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранены 12 сирийских военных, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«После массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий до 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб», — заявил Боренков. (РИА Новости)