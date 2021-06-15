Сегодня состоялась церемония подписания Шушинской декларации о союзничестве между Азербайджаном и Турцией.

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику 15 июня.

«Сегодня мы приветствуем дорого президента братской страны – Реджепа Тайипа Эрдогана на карабахской земле. Пользуясь случаем, хочу приветствовать моего дорого брата в Шуше, в Карабахе от имени всего азербайджанского народа».

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что президент Турции неоднократно посещал Азербайджан: «Но впервые мы вместе на карабахской земле, в Шуше. Этот визит имеет историческое значение. Потому что подписанная сегодня совместная декларация, декларация о союзничестве, выводит наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации — Декларация о союзничестве. Это название само по себе говорит обо всем. Сегодня мы установили качественно новые отношения. И все положения, указанные в этой декларации, являются гарантом нашего будущего сотрудничества».