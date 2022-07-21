Член Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму стала новым президентом Индии и второй женщиной на этом посту в истории страны.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает Indian Express.

В Индии президент избирается на пятилетний срок. Индия — парламентская республика, президент там избирается Коллегией выборщиков, а не населением напрямую. В нее входят депутаты обоих палат парламента, а также депутаты нижних палат парламентов штатов и союзных территорий.

Конкурентом Мурму был представитель объединенных оппозиционных сил Яшвант Синха, собравший чуть более 1000 голосов.

Поздравить победителя уже успел премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба.

Драупади Мурму вступит на свой пост уже 25 июля.