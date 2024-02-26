Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда.

Он сменит на посту главы государства Каталин Новак.

Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младших партнеров — христианских демократов, — занимающих в парламенте 135 мест из 199. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.