В Исландии предпринимательницу Халлу Томасдоттир избрали новым президентом. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

По последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах, 55-летняя бизнесвумен набрала 34,3 процента голосов по всей стране. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии, журналистка и преподавательница Катрин Якобсдоттир. За нее проголосовали 25,2 процента жителей страны.

Якобсдоттир поздравила Томасдоттир с победой, а также отметила, что та будет хорошим президентом.