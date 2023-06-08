Мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине — в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Как передает ТАСС, об этом венгерский президент Каталин Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

«Украина — суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия», — считает Новак.

Она подчеркнула, что «Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить», но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь «разожжет войну» и «может быстро привести к эскалации», но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.