Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Нукус.

Как передают местные СМИ, информацию об этом подтвердили в официальных источниках.

Напомним, что 1 июля в Нукусе некоторые граждане незапланированно устроили шествия по городу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

По данным МВД Узбекистана, 1 июля текущего года начиная примерно с 15:00 некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

Сегодня власти Каракалпакстана обнародовали официальное заявление по поводу событий в Нукусе.