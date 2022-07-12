Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян собирается с визитом в Париж для встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, главной темой переговоров сторон должен стать вопрос замещения российских энергоресурсов, в особенности нефти, что особо важно для Франции на фоне решения ЕС о введении частичного эмбарго на «черное золото» из России.

Как отмечает Bloomberg, французская сторона заинтересована в импорте не только нефти, но и дизельного топлива из ОАЭ, но пока стороны не достигли никаких конкретных договоренностей. Источники агентства утверждают, что визит Аль Нахайяна в Париж может состояться уже 18 июля — через несколько дней после того, как президент США Джо Байден впервые приедет в Саудовскую Аравию, где также рассчитывает обсудить вопросы поставок нефти.

При этом, как ожидается, помимо нефтяных вопросов, Макрон и глава ОАЭ будут говорить об инвестициях во французскую экономику, актуальных проблемах в сфере безопасности и укреплении военного сотрудничества двух государств. (Газета.Ру)