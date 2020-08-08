Президент Ливана узнал о запасах селитры за несколько недель до взрыва

Президент Ливана Мишель Аун узнал об огромных запасах взрывчатого вещества в порту Бейрута за несколько недель до взрыва. Об этом в субботу, 8 августа, пишет The Sun.

По данным издания, о хранении аммиачной селитры лидеру стало известно 20 июля. Однако Аун утверждает, что отдал распоряжение незамедлительно разобраться с этой проблемой, что не было выполнено.

«Есть чиновники, которые должны выполнять обязанности, и все они были проинформированы», — отметил глава государства.

Химикаты хранились на складе с 2013 года после того, как их изъяли с грузового судна. Выяснилось, что чиновники поднимали тревогу по поводу склада с химикатами по меньшей мере 10 раз за последние семь лет, предупреждая, что запасы могут «взорвать весь Бейрут»

Аун пришел к власти в 2016 году и в произошедшем винит своих предшественников.

Накануне стало известно, что виновных во взрыве, который произошел в столице Ливана, установит военный трибунал.

Мощный взрыв произошел в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа. В результате происшествия погибли более 150 человек, еще более 5 тыс. человек получили ранения.

Причиной взрыва названо возгорание 2,7 т аммиачной селитры во время сварочных работ. Фасады десятков зданий оказались разрушены и повреждены.

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