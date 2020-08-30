Президент Ливана призвал к реформе конфессиональной системы управления страной

Ливан нуждается в реформе конфессиональной системы управления страной, которая стала препятствием на пути социального развития и экономического подъема. Об этом заявил в воскресенье в телеобращении к гражданам президент Ливана Мишель Аун.

«Да, я говорю вам, настало время провести реформу управления, потому что конфессиональная система изжила себя и стала препятствием на пути реформ и борьбы с коррупцией, она превратилась в источник угрозы смуты и раскола», — подчеркнул Аун. Его речь была приурочена важной исторической дате — 100-летней годовщине провозглашения Великого Ливана под французским мандатом. Это событие, которое будет отмечаться 1 сентября, предшествовало созданию в 1926 году Ливанской Республики и независимости страны, обретенной в 1943 году.

Президент Ливана указал на необходимость разработки «новой национальной концепции, которая откроет путь созданию гражданского плюралистического общества». «Я призываю провозгласить Ливан светским государством и обещаю начать диалог по этому вопросу со всеми духовными лидерами и политическими силами с целью принятия необходимых конституционных поправок», — подчеркнул Аун.

На территории Ливана проживает 18 религиозных общин. Согласно конфессиональному устройству, президент республики является христианином-маронитом, спикер парламента — мусульманином-шиитом, а премьер-министр — мусульманином-суннитом.