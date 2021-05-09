Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране

По словам президента Латвии Эгилса Левитса, окончание Второй мировой войны в Европе не принесло освобождение его стране. «К сожалению, (…) в Латвии с окончанием войны одна оккупационная власть сменила другую», — говорится в комментарии главы государства для СМИ, опубликованном его пресс-службой по случаю годовщины разгрома нацизма.

«Нам этот день освобождения не принес, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и многими другими европейскими народами, которым эта дата принесла свободу», — указал Левитс, подчеркнув, что освобождение Латвии пришло лишь «через 45 лет после того, как стали свободными народы Западной Европы, когда мы восстановили свою независимость».

В память о разгроме нацизма и жертвах Второй мировой войны 8 мая Эгилс Левитс возложил венок на Рижском братском кладбище.

В своем комментарии он напомнил, что 9 мая отмечается День Европы, который объединяет «все страны Европейского Союза, в том числе и Латвию, и мы вместе создаем будущее Европы». (DW)