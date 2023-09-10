В Латвии вступили в силу новые правила получения вида на жительство, из-за которых тысячи россиян могут обязать покинуть страну. Об этом сообщило Управление по делам гражданства и миграции Латвии.

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, более 25 тысяч человек, подпадающих под этот закон, должны были подать документы в Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза на основании теста по государственному языку и подтверждения платежеспособности.

Отмечается, что предписания покинуть страну до 2 декабря получат около 4-5 тысяч человек. У тех, кто не смог подать документы на статус постоянного жителя Европейского Союза (например, по незнанию языка), был вариант запросить временное разрешение на проживание. Однако он не позволяет получать ряд социальных пособий и большую часть пакета бесплатной медицины.

По данным издания Latvijas Reitingi, к 20 августа только 12 312 граждан России подали документы на обретение статуса постоянного жителя ЕС, и только 2570 получили его. Несколько тысяч человек экзамен по государственному языку провалили и записались на пересдачу – это дает право на продление действующего ВНП до конца года.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинский объяснил, что если россиянин не пошел ни одним из законных путей и оставил все как есть, охотиться за ним никто не будет, однако жить станет сложнее: не получится открыть счет ни в одном банке, не выдадут пенсию и не предоставят бесплатные медицинские услуги, не позволят работать в компаниях, действующих в Латвии.

Какой из вариантов лучше для самой Латвии — чтобы большая часть из этих людей осталась в стране или уехала с концами? Значительная ли доля среди этих граждан РФ представляет определенную опасность для балтийской страны? Вероятно, через этих людей российские спецслужбы могут пытаться влиять на ситуацию в Латвии.

Своими мыслями по поводу этой ситуации поделился с # латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Прежде всего, речь идёт не о гражданах РФ, как таковых, а о гражданах и негражданах Латвии, которые сознательно, проживая в ЛР, приняли гражданство РФ, таким образом отказавшись от гражданства латвийского или статуса негражданина Латвии (то есть, по определению, это граждане бывшего СССР, постоянно проживающие в Латвии и до сих пор не принявших иного гражданства).

Иными словами, ещё до начала внесения данных поправок в латвийское иммиграционное законодательство, граждане РФ, приехавшие в Латвию из этой страны, должны были для получения вида на жительство сдавать экзамен на владение госязыком на уровень А2. В это число попадали, например, также и оппозиционные журналисты, и критики путинского режима, вынужденные бежать из пределов своей родины под угрозой репрессий. И эта норма латвийского иммиграционного права почему-то никого не удивляла, не порождала вопросов и не вызывала протеста среди какой-либо категории жителей Латвии.

Также, возвращаясь к предыстории вопроса, хотел бы отметить, что сама дискуссия вокруг феномена проживания в Латвии довольно большого количества иностранцев, как правило, демонстративно пренебрегающих использованием латышского языка, возникла давно, но чрезвычайно обострилась после начала Российской Федерацией широкомасштабной войны против Украины 22 февраля 2022 года.

Когда некто с паспортом страны, официальной политикой которой стали ракетные удары по большой надписи «Здесь дети», например, в Мариуполе, заявляет: «Никогда не учил и не стану учить ваш язык», то все мы как бы сталкиваемся с вопросом для себя: «А точно ли Латвия — это страна этого некто?»

Причём, с момента начала большой войны в Европе многие из этих людей стали говорить, что они, в принципе, никогда и не поддерживали Путина и против любой войны, но вот РФ им платит пенсию, поэтому, мол, они и приняли российское гражданство. И именно поэтому они апеллируют к законодательству ЕС, в котором, в основе своей, разумеется, заложены принципы, исключающие необходимость доказывать свою лояльность к той стране, где имярек живёт. Это вот структуры безопасности страны должны бы доказать факт нелояльности имярека.

И да, демократия из этого и происходит.

Так или иначе, но в четверг на этой неделе латвийский парламент проголосовал подавляющим числом голосов за поправку, исключающую юридическую возможность депортировать кого-либо из Латвии по признаку гражданства.