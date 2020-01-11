Президент Ирана заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о необходимости устранить недостатки системы ПВО в стране, сообщает РИА Новости.

Он выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

Ранее власти Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном  «непреднамеренно».

Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

| 2020-01-11T10:43:34+00:00 11 января 2020, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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