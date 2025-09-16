Системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО несовершенны, так как дорогостоящие зенитные ракеты расходуют, чтобы сбить дешевые дроны. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя инцидент с беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши, он заявил, что ПВО Североатлантического альянса несовершенны.

«Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО все еще далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешевым беспилотникам», — заявил политик.