Раиси на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в культурно-историческом комплексе «Саадабад» заявил, что, безусловно, визит Пашиняна в Тегеран станет переломным моментом в расширении отношениях двух стран, сообщает агентство ИРНА.

Указав на прошлые встречи с Пашиняном, Раиси по итогам встречи с премьер-министром Армении назвал развитие отношений в сферах экономики, торговли и безопасности главной темой переговоров.

Президент Ирана отметил, что торговые отношения с Арменией выросли на 43% за последние месяцы, но стороны планируют довести товарооборот до $3 млрд.

По его словам, хорошие связи между двумя странами приведут к лучшим отношениям в региональном и международном планах.

«Кавказ считается частью из истории, цивилизации и культуры Ирана, и мы чувствительны к событиям в этом районе. Безопасность и мир в Кавказе очень важны Ирану», — добавил Раиси.

«Мы считаем, что проблемы в Кавказе должны решать игроки региона, и любое вмешательство иностранцев приведет к новым вызовам», заключил глава иранского правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник во главе политико-экономической делегации прибыл с визитом в Тегеран по приглашению иранского президента Эбрахима Раиси.