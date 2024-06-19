Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили решимость нормализовать отношения между странами без предварительных условий. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора между Эрдоганом и Пашиняном.

«В ходе разговора оба лидера подчеркнули свою политическую волю в направлении полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте они отметили важность продолжения переговоров спецпредставителей двух стран и подтвердили, что на данный момент есть определенные согласованные темы. Они также с удовлетворением отметили, что диалог между высокопоставленными чиновниками Турции и Армении продолжается», — говорится в сообщении канцелярии в X (ранее Twitter).

В пресс-службе правительства Армении отметили, что Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а Эрдоган в свою очередь поздравил главу армянского кабмина с наступающим праздником Вардавар (Преображение Господне). Эрдоган также выразил соболезнования в связи с недавним наводнением в северных областях Армении.

Лидеры двух стран обсудили также региональную и международную повестку. (ТАСС)