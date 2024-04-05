Армения остается приверженной нормализации отношений с Азербайджаном, основанным на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Как передает #, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе.

«Армения также полностью привержена делимитации границ на основе этой декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран и принципов равенства и взаимности», — добавил он.