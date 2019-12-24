Президент Ильхам Алиев выделил 20 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства частных домов для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов из средств, указанных в подпункте 1.18.3 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству труда и социальной защиты населения выделено 20 610 000 манатов.

| 2019-12-24T19:14:42+00:00 24 декабря 2019, 19:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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