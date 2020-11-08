Президент Ильхам Алиев: Мы гоним и будет гнать оккупантов с наших земель

«Я неоднократно говорил, что, несмотря на все заявления, есть и военные решения этого конфликта — армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и сегодня мы доказываем это на поле боя. Почти 30 лет бессмысленных переговоров не приблизили нас к каким-либо результатам. Наши исконно исторические земли оставались под оккупацией около 30 лет. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто хотела укрепить статус-кво, сделать его вечным. Сигналы, которые за эти годы неоднократно направлялись в Азербайджан из различных центров силы, побуждали нас смириться с ситуацией. Но, проявляя решительность, мужество, политическую волю, мы не пошли ни на какие договоренности, не отвечающие интересам азербайджанского народа».

Как передает АПА, об этом Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев заявил в ходе обращения к народу из аллеи Шехидов.

«Я неоднократно заявлял со всех международных трибун, что восстановление наших земель, территориальной целостности является нашей главной задачей, и мы выполняем эту задачу. Переговоры не дали никаких результатов. Просто обманывали нас, просто наблюдалось желание заморозить вопрос. Мы освобождаем от оккупантов наши земли ценою жизни, крови нашего народа, наших солдат, офицеров. Мы гоним и будем гнать оккупантов с наших земель!»,- отметил глава государства.