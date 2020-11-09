Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась

«Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по освобождению оккупированных территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. И нет никаких признаков того, что он скажет это».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью BBC News.

Глава государства отметил: «Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась, и мы уже находились бы за столом переговоров».