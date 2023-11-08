Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября — Дня Победы в городе Ханкенди.

«Мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас приоритетными. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает», — сказал глава государства.