Вторжение в Украину вызвало «эпохальный разрыв» в отношениях Германии с Россией, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, эта война «изменила эпоху», разрушив мечту президента СССР Михаила Горбачева об «общем европейском доме». «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что сама Германия погрузилась в «другое время», которое считалось преодоленным, «сопряженное с насилием и бегством», и теперь живет, опасаясь, что пожар войны охватит всю Европу.

Накануне Штайнмайер посетил Украину. Визит не анонсировался заранее и стал первым с начала российского вторжения. Из-за объявленной воздушной тревоги президенту пришлось провести час в бомбоубежище в Черниговской области, где он пообщался с жителями и мэром Корюковки.

Ранее президент Германии говорил, что его «потрясло» нападение России на Украину: «Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина и не предполагал, что он в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны». (moscowtimes.ru)