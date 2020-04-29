Президент Гаити предрек голод из-за коронавируса

Гаити ждет голод, если не принять меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса нового типа, заявил президент страны Жовенель Моиз.
Гаити — беднейшая страна в Западном полушарии, согласно оценке Всемирного банка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем докладе ранее сообщила, что на Гаити наблюдался один из наихудших продовольственных кризисов в 2019 году. По данным специалистов, кризис затронул примерно 3,7 миллиона жителей Гаити или 35% населения страны.
«Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем», — заявил гаитянский лидер в ходе обращения к нации. Его слова приводит газета Haiti Libre. (РИА Новости)