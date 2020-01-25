Президент дал поручение в связи с эвакуацией азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева соответствующие структуры принимают меры по эвакуации азербайджанских студентов, находящихся в зоне землетрясения на востоке Турции, об этом говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером 24 января в районе города Сивридже турецкой провинции Элязыг и затронуло соседние регионы на востоке страны. После было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой 2,7-5,4.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних странах — Ираке, Сирии, Ливане. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.

По данным агентства Anadolu, в результате землетрясения погибли 22 человека, пострадали 1 тыс. 15.

39 человек были извлечены из-под завалов. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, их жизни находятся вне опасности.