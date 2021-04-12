Президент Чехии будет передвигаться в инвалидной коляске

Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться в инвалидной коляске, он сам сообщил об этом в воскресенье во время интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk, пишет РИА Новости.

«Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в (загородной резиденции) Lany и иногда на Пражском граде. И это очень удобно», — сказал Земан.

О своих проблемах с ногами Земан в последние годы неоднократно информировал СМИ. Однако о том, что он пересядет в коляску, Земан, по его собственным словам, до последнего момента молчал, ожидая вердикта врачей.

«Исправят эти ноги или нет? Если исправят, то излишне перебираться в коляску. Если нет, то зачем делать проблемы из пешего передвижения с помощью охраны?» — сообщил о своих размышлениях последнего времени Земан.

По словам президента, если 28 октября состоится празднование на Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии (1918 год), которое из-за коронавируса было отменено в 2020 году, то он и традиционную церемонию награждения орденами и медалями граждан республики проведет в коляске.