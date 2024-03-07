Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины. Его цитирует ČTK.

«По состоянию на утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 000 штук. Чешская сторона проинформирует все участвующие государства относительно графика и того, как мы будем действовать», – сказал он.

По словам журналистов, чешский лидер не уточнял суммы, собранные европейскими государствами.

Он лишь отметил, что 7 марта Норвегия внесла свой вклад, закрывший сбор.

«Теперь только от чешских компаний и Минобороны будет зависеть ускорение всего процесса», – сказал президент Чехии.

Сбор на артснаряды для украинских военных длился почти месяц. В середине февраля Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить через несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней президент Франции Эмманюэль Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в том числе чешское предложение.

К инициативе присоединились разные страны Европы, в том числе Норвегия, Франция, Бельгия, Германия, Литва и Латвия.