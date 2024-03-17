Ряд чиновников Чехии заявили, что некоторые союзники России поставляют снаряды Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно материалу издания, чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзные России страны.

При этом журналисты отмечают, что просьбы США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнеры Москвы, получили отрицательный ответ.

13 марта советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что первая партия артиллерийских снарядов, приобретенная странами — членами Европейского союза (ЕС) в рамках чешской инициативы по снабжению Украины боеприпасами, может быть отправлена в зону конфликта уже в июне.