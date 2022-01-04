Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в связи с болями в животе и обследован на предмет необходимости хирургического вмешательства, сообщил, по информации «Голоса Америки» его врач Антониу Луис Маседу.

Бразильская телекомпания Globo показала кадры, на которых Болсонару спускается по трапу президентского самолета в Сан-Паулу после возвращения из отпуска на Багамах.

Телекомпания сообщила, что он был доставлен в больницу Vila Nova Star.

Болсонару несколько раз ложился в больницу с тех пор как получил ножевое ранение во время предвыборной кампании в 2018 году.