Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал большое количество трансферов со стороны «ПСЖ» этим летом.

Парижский клуб бесплатно подписал Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Джорджиньо Вейналдума, а также купил Ашрафа Хакими.

«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», – сказал президент «Баварии». (sports.ru)