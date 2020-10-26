Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов

“Вторая Карабахская война длится около месяца. Эта война для нашего народа Отечественная. Мы освобождает от оккупантов земли нашей Родины. За этот период славная Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

“Мы на поле боя восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Нагорный Карабах — исконная, историческая земля Азербайджана. Веками азербайджанский народ жил, создавал, созидал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха. В последние годы проведено много работ по донесению до мировой общественности этой истории», — добавил президент.