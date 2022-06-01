Учитывая новые вызовы и требования, мы проводим обсуждения с другими потенциальными потребителями газа.

Как сообщает АПА, об этом на церемонии открытия 27-й Международной Каспийской нефтегазовой выставки «Caspian Oil & Gas 2022» сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хотел бы выразить признательность за активное участие правительствам стран-участниц Южного газового коридора – Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Албании, Италии. Учитывая новые вызовы и требования, мы проводим обсуждения с другими потенциальными потребителями газа. Но для этого недостаточными будут лишь только наши усилия. Необходимо инвестировать в инфраструктуру в Европе, в строительство новых интерконнекторов, и, естественно, должна быть договоренность об условиях», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для ускорения процесса будет сделано все возможное, и он уже начался.

Президент Ильхам Алиев также поблагодарил правительства США и Великобритании за поддержку крупных энергетических проектов Азербайджана: «Я также хотел бы поблагодарить правительства США и Великобритании, которые всегда оказывают сильную поддержку нашей энергетической политике. Благодаря их огромной поддержке мы добились таких результатов».

Президент Азербайджана подчеркнул, что международные финансовые организации также сыграли важную роль в финансировании проекта «Южный газовый коридор».

«Мы можем подумать о расширении TANAP. Потому что, как я уже сказал, спрос на азербайджанский газ растет. Потенциал есть, политическая воля есть. Поэтому мы не должны терять время», — добавил Президент Ильхам Алиев.