Президент Азербайджана: Если война продолжится, мы разгромим всю армянскую армию

«Говорят, что Турция оказывает Азербайджану военную помощь. Знаете, Турция — наш брат. Наши братские отношения уже прошли большие испытания. Мы получаем военную технику из Турции, но также покупаем и у других стран. Мы покупаем ее у России, Израиля, Беларуси, Ирана, Украины, стран Восточной Европы, в том числе Турции. Турция сейчас имеет развитый военно-промышленный комплекс. Почему бы не купить?»

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал 13 октября в интервью турецкому телеканалу Haber Türk.

«Теперь посмотрите, что делает Армения. Мы приобретаем оружие за деньги. У меня есть полный список, он будет опубликован позже. Но хочу обратить ваше внимание на некоторые вопросы. За эти две недели нами было уничтожено более 200 танков Армении, захвачено в качестве трофеев 33 танка. То есть у нас 233 армянских танка. После этого были уничтожены две установки С-300. Каждый знает, сколько они стоят. Затем были уничтожены системы противовоздушной обороны — ОСА-35. ТОР, КУБ, КРУГ, карго-автомобили, противотанковые орудия. Если все подсчитать, только уничтоженная и захваченная техника оценивается в 1-2 млрд долларов. Вопрос: бедная Армения, откуда у тебя столько денег? Ты приобрела это за деньги? Нет. Тебе дали. Кто дал, известно каждому. И продолжают давать», — отметил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что после столкновения в Товузском регионе, 16 июля конфликт был прекращен, а с 17 июля самолеты карго ежедневно перевозили оружие в Армению: «Посмотрите, есть ли средства в государственном бюджете Армении? Их нет. Валютные резервы Армении составляют 1,5 млрд. долларов. И всё. Других денег у них нет. Внешний государственный долг составляет примерно 8 млрд. долларов. То есть, эта страна обанкротилась. Откуда столько техники, которая уже уничтожена и еще будет уничтожена? В случае продолжения войны мы уничтожим всю их армию, всю армию!».