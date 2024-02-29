Из Армении уехали уже 15% армян, добровольно покинувших Карабах. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель Исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

По его словам, отток карабахских армян из страны, преимущественно, обусловлен трудностями с трудоустройством. Ситуацию на рынке труда обостряет массовый приток трудовых мигрантов в Армению.

По данным Манасеряна, только из Индии в Армению прибыли около 14 тысяч гастарбайтеров. Как отметил эксперт, Армения лидирует в ЕАЭС по темпам роста экономики, однако, несмотря на это, в стране третий год подряд растет уровень бедности.

«По официальным данным, уровень бедности в Армении составляет 42%, но, по экспертным оценкам, в Ширакской области этот показатель превышает 60%», – заметил Манасерян.

В целом, по его словам, в 2023 году ухудшилась структура экономики Армении. Более того, сократилось производство продуктов питания, напитков, одежды. Соответственно, снизились и объемы экспорта продукции этих отраслей экономики, что отражает существенные проблемы в экспортном секторе.

Если дела обстоят так, и об этом говорят сами армянские специалисты, то не говорит ли это о том, что постепенно уходит с повестки сам вопрос потенциального возвращения части армян Карабаха в свои дома? Если они покидают уже саму Армению, уезжая в другие страны. Своим мнением на сей счет поделились с # известные зарубежные обозреватели.

Как отмечает эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Олександр Краев, на самом деле ситуация в экономике Армении действительно чрезвычайно тяжелая. «То есть, с одной стороны, мы видим, что в обычных экономиках приток мигрантов (причем своих, причем с собственными бизнесами, с определенными сбережениями, с возможностями, с потенциально высокой интегрированностью в общество) воспринимается как большой плюс. А в данном случае всё наоборот – рост экономических проблем, социальных проблем. И невозможность решить их, вызывает отток этих переселенцев из Карабаха в абсолютно другие страны. Чем это можно объяснить? Тем, что в принципе в Армении политическая нестабильность, военные поражения, а теперь мы видим еще и внешнеполитическую нестабильность, вызванную порчей отношений с Россией, и на фоне всего этого, конечно же, экономика просто не справляется с теми вызовами, которые перед ней встают», — рассказывает Краев.

Возможно ли, что подобный отток людей будет продолжаться, задается вопросом политолог. «Безусловно – поскольку пока что армянская власть не предпринимает каких-то шагов для того, чтобы системно решать эту проблему. То есть, точечные какие-то вложения, какие-то точечные социальные программы на местах – это может решить вопрос для буквально менее чем трети таких переселенцев. Но для большинства действительно стоит вопрос о том, чтобы дальше как-то продолжать свою эмиграцию, условно говоря. Учитывая то, что армянские диаспоры до сих пор представляют собой во многих странах, например, на Западе достаточно влиятельную социально-экономическую силу, то опять-таки на новом месте эти люди смогут найти себе работу, применение, контакты, свою общность, коммьюнити и т.д. Поэтому для них это не станет такой гигантской проблемой, как, скажем, было для многих мигрантов из зоны военных действий в Африке или на Ближнем Востоке. То есть, ситуация для Армении будет отягощаться. И в принципе есть еще такая стратегическая проблема — многие люди в самой Армении, которые страдают от бедности, даже те, кто не приехал из Карабаха, все равно встанут на путь эмиграции, просто потому что увидят лучшие перспективы для себя где-то за границей», — полагает украинский эксперт.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН (Москва) Станислав Притчин cчитает, что не по этим причинам у бывших жителей Карабаха армянской национальности нет возможности вернуться в свои дома. По его мнению, экономика не имеет здесь никакого значения.

«Последние заявления руководства Азербайджана говорят о том, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы эти люди могли вернуться в Карабах, поскольку этот вопрос увязывается для Баку с проблемой возвращения азербайджанских беженцев в Армению. Что вообще в принципе выглядит на сегодня достаточно фантастически, потому что для этого нет пока никакой юридической базы», — полагает Притчин.

Этот вопрос может быть довольно чувствительным и для армянского руководства, потому что для армянской общественности он будет сопряжен опять же с вопросом возвращения тех же армян, когда-то уехавших из Баку, считает он. «А здесь может возникнуть целый комплекс вопросов, связанный с возвращением собственности, что в принципе вообще маловероятно на нынешнем этапе. Поэтому в таких условиях, конечно, те, кто покинул Карабах и приехал в Армению, переживающую сложную экономическую ситуацию, кто понимает, что перспективы возвращения в свои дома достаточно туманны – они ищут лучшую долю, и в том числе переезжают в другие страны, где экономическая ситуация получше, где условия могут быть лучше даже для старта с нуля. Соответственно, мне кажется, вот этот экономический фактор в первую очередь и невозможность возвращения в ближайшей перспективе домой, диктуют условия переезда этих людей из Армении», — заключил российский эксперт.