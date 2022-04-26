В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек. Об этом говорится в информации, распространяемой ООН. «С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом», — отмечают в организации.

По данным ООН, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте. Это, безусловно, огромная трагедия. Помогать решать которую Украине помогают многие страны мира, включая Азербайджан. Наша страна, напомню, отправила несколько рейсов с гуманитарной помощью и лекарствами для Украины. Огромную финансовую помощь Украине оказывают и международные финансовые институты, а также США, Великобритания и ряд иных стран. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Но война продолжается, и расходы, потребность во всем у Украины растет. В том числе и для решения проблем внутренних переселенцев. Правда тут, как выясняется, не все так однозначно.

Внутренние переселенцы порой ведут себя так, будто в Украине не идет война. Они ищут, а иногда даже требуют комфорта. Вот, к примеру, что написал на сей счет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбук. «Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам. Проехал за три дня всю страну. По 12 часов за рулём. Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы, Бар, Гайсин, сёла, куда бы никогда не попал при прошлой жизни. Начну и закончу Черновцами. Город забит беженцами. Все кафе, отели, улицы переполнены людьми. Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр». Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания. Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей. Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей. Тотальное нарушение автомобилями ПДД», такую картину он увидел.

При этом есть и контраст. Просто шокирующий, замечу, контраст. «И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтёрском центре. Румыны и испанцы, раздающие продукты и средства гигиены. Местные люди, светлые и искренние, делающие всё и даже невозможное для нашей Победы», — указывает Б. Филатов. Он отмечает, что все понимает, но подчеркивает, что понимать должны и сами внутренние переселенцы.

«Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это — правильно. Даже если вы за это платите свои кровные деньги. Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?». Для нашей общей Победы. Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?». Дальше продолжать не буду. Днепра это тоже касается. Мы готовы помогать всем и без исключения. Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен. Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны», — указал мэр Днепра.

Уверен, что ровно такие же эмоции испытывают и мэры многих других украинских городов, которые переполнены внутренними переселенцами. Да, в войне виновата Россия. Это она бомбит украинские города, разрушает дома, сравнивает с землей все, что только можно сравнять. Крайне жалко тех, кто остался без крова, кто вынужден будет начинать жизнь с нуля, у кого отобрали прошлое и настоящее. Чьих детей заставили повзрослеть слишком рано, лишив их простых радостей, погрузив в горе.

Но вместе с тем есть и та проблема, о которой написал мэр Днепра. Делящиеся последним с внутренними переселенцами, отдающие последние деньги на помощь армии и волонтерам жители ряда украинских городов видят и мажоров, которые прибыли к ним. Куча взрослых, вполне пригодных для защиты страны мужчин, которые рассекают на дорогих автомобилях. У многих из них остались дома, квартиры, особняки в Киеве, под Киевом и иными городами страны. Они перебрались, большей частью, на Запад Украины.

Они возмущаются тем, что местные подняли цены на аренду жилья. Нередко они, владеющие автопарком из нескольких машин, требуют скидок на основании того, что являются внутренними переселенцами. При этом, нередко они навязывают и свои правила жизни. Точнее, пытаются навязывать. Так происходит, к примеру, в Черкассах и близком к этому городу поселку Червона Слобода. Местные жители, мягко говоря, в шоке от поведения многих приехавших.

В основном, это жители Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Почти повально все русскоязычные и, что особо напрягает местных, категорически не желающие переходить на украинский язык в ходе общения. Мол, мы не понимаем, так что переходите вы все на язык страны-оккупанта. У многих черкашан сейчас на фронте сыновья, братья, дети. Многие уже похоронили родных и близких. Которых убивали те, которые пришли с войной, прикрываясь ложью о защите «русского языка».

И вот, у себя в городе и поселке они видят, как носители русского языка, принципиально игнорирующие родной язык, качают права, прикрываясь тезисом о том, что они вынужденные переселенцы. И ладно бы дело было только в русском языке. Многие из приехавших, каким-то чудом умудрились вывезти по несколько дорогих авто, при этом открыто обвиняют Украину, украинскую армию. Они повторяют тезисы российской пропаганды! При этом, требуя к себе особого внимания.

Самое циничное, когда некоторые из них, рассекая по узким улицам поселка Червона Слобода на огромной скорости, чего тут никогда ранее не было, молодые мужчины из числа вынужденных переселенцев интересуются, где тут можно весело провести время! Им веселья не хватает, понимаешь ли! В период войны. А когда местные, которые уже отдали все, что у них есть для фронта и победы, а также тем же самым переселенцам, предлагают им заработать, перекопав огород, то слышат в ответ возмущение и недовольство.

А ведь есть еще и проблема сданного в аренду жилья. Нет никакой гарантии, что те переселенцы, кто пока платит за аренду, будут это делать дальше. И выселить их будет практически невозможно. Сейчас и в будущем. В Азербайджане с такой проблемой, прекрасно помню, мы уже сталкивались после Первой карабахской войны. Сейчас с ней сталкивается и Украина. Которая обязательно и безусловно победит в войне, но слишком большой ценой и с очень большим перечнем проблем, которые, увы, не скоро еще найдут свое решение.