В понедельник в штате Делавэр 12 присяжных начали рассмотрение дела Хантера Байдена, сына президента США, обвиняемого во лжи об употреблении запрещенных наркотиков во время покупки пистолета в 2018 году.

«Мы просим вас признать, что закон применим к этому обвиняемому в равной степени, как и к любому другому», — обратился к присяжным государственный прокурор Дерек Хайнс, когда процесс дошёл до заключительной стадии.

«Когда он решил солгать и купить оружие, он нарушил закон. Мы просим вас вынести единственный вердикт, подтвержденный доказательствами, — виновен», — сказал Хайнс.

Впервые в американской истории сын действующего президента предстал перед судом. Обвинение предъявлено Министерством юстиции, в частности Дэвидом Вайсом, специальным прокурором, назначенным в прошлом году для наблюдения за расследованием дела 54-летнего Байдена-младшего. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним, что является нарушением федерального закона. Байден не признал себя виновным по трём пунктам обвинения, хотя и говорил открыто о своей борьбе с алкоголем и зависимостью от крэка.

Первые два обвинения в обвинительном заключении, состоящем из трех пунктов, связаны с самой покупкой оружия.

Когда человек покупает оружие, он должен заполнить форму в Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и подтвердить, что ему по закону разрешено покупать это оружие. Хантеру Байдену предъявлено обвинение во лжи в этих бланках.

Пункт 3 касается владения оружием. Федеральным законом также запрещено иметь оружие, если вы злоупотребляете наркотиками. Согласно обвинительному заключению и текстам, обнародованным в недавних судебных материалах, Хантер Байден владел пистолетом в течение 11 дней в октябре 2018 года, прежде чем его девушка выбросила его в мусорный контейнер, потому что беспокоилась о его психическом здоровье.

Если Хантеру Байдену будет предъявлено обвинение по всем трём пунктам обвинения, ему может грозить до 25 лет тюремного заключения, хотя он, скорее всего, получит гораздо меньше максимального срока — как впервые совершивший преступление.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил телеканалу CNN, что не намерен принимать решение о помиловании своего сына, если тот будет признан виновным. (svoboda.org)