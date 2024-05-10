Апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Хантера Байдена обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых. По этим трем пунктам ему может грозить до 25 лет тюремного заключения и $750 тыс. штрафа.